Gestione della sepsi, cento esperti al convegno

In Toscana sono state oltre 10mila le persone colpite nel 2017. Circa 5mila le diagnosi effettuate nei pronto soccorso

LVORNO — Grande partecipazione all'evento sulla sepsi realizzato nei giorni scorsi all'auditorium della Cassa Edile di Livorno sul tema la "Gestione della sepsi in ospedale". Oltre cento tra medici e infermieri in rappresentanza di tutte le aree ospedaliere si sono ritrovati per discutere e condividere le evidenze e le modalità di approccio alla sepsi che in Toscana ha colpito oltre 10mila pazienti nel 2017 con circa 5mila diagnosi effettuate nei pronto soccorso.

La giornata, aperta dagli interventi da Giulio Toccafondi del Rischio Clinico Regione Toscana e Luca Carneglia, direttore del presidio ospedaliero di Livorno, ha affrontato la fase dell'accesso in pronto soccorso (Consalvi, Di Paco, Sozio, Bertini) con i contributi della medicina di laboratorio (Fiorini) e degli specialisti in malattie infettive (Sani, Pardelli) e successivamente quella del ricovero nei vari setting ospedalieri come la Terapia Intensiva (Roncucci e Buzzigoli), Area Medica (Ferretti), Area Chirurgica (Gentile), Neonatologia (Danieli) e Ostetricia (Domenici) compreso le modalità di codifica alla dimissione di questa condizione (Lorenzini).



Giuseppina Terranova (Rischio Clinico Atno) e Tommaso Bellandi (Sicurezza delle cure Atno) hanno concluso la giornata con le loro considerazioni.