Spray antiaggressione alle sostenitrici della Lega

L'iniziativa nelle piazze toscane. Susanna Ceccardi: "Lo regaleremo a tutte coloro che sottoscriveranno la nostra tessera"

PISA — Dopo l’iniziativa sulla sicurezza delle donne, Susanna Ceccardi, responsabile della Lega in Toscana, e Elena Vizzotto, responsabile delle politiche femminili regionale, rilanciano con una grande "gazebata" prevista per il 17 e 18 novembre.

L'iniziativa, dal titolo Le donne non si toccano vedrà allestiti dei gazebo nelle piazze toscane. Per l'occasione la Lega darà uno spray al peperoncino a tutte le donne che sottoscriveranno la tessera per sostenere il partito.

“L’iniziativa - sottolinea Ceccardi -vedrà impegnati oltre 400 volontari della Lega in più di 100 postazioni nelle principali piazze della Toscana. Regaleremo uno spray anti-aggressione a tutte le donne che decideranno di sottoscrivere la nostra tessera da sostenitore per l’anno in corso. Ai gazebo saranno presenti anche i parlamentari toscani della Lega e i nostri consiglieri regionali. In questo modo rendiamo un servizio alla nostra comunità e, in barba ai sostenitori delle quote rosa, contiamo di avvicinare alla vita politica attiva tante donne che possono dare un contributo concreto al nostro Movimento".

"La richiesta di sicurezza, soprattutto da parte delle donne, è forte in tutta la Toscana - aggiunge Vizzotto -. La sinistra parla tanto di pari opportunità ma non si accorge che Nelle nostre città a molte donne, in certi orari, è preclusa perfino la possibilità di muoversi liberamente. Per questo abbiamo deciso di sensibilizzare nuovamente l’opinione pubblica".

In allegato l'elenco degli appuntamenti nelle piazze toscane.