"Reddito di cittadinanza, Livorno inadempiente"

La denuncia è del consigliere regionale M5s Giacomo Giannarelli: "Quello di Livorno è l'unico Comune toscano che non ha attivato la piattaforma GePi"

ROMA — Il presidente del gruppo consiliare M5s in Regione Toscana, Giacomo Giannarelli, giovedì a Roma ha incontrato il Ministro del lavoro Nunzia Catalfo. La quale gli avrebbe segnalato che "Livorno è l’unico comune toscano a non aver completato la procedura che oggi permette ai cittadini italiani di beneficiare di tutti gli strumenti offerti dal reddito di cittadinanza.

"Il Comune guidato dal centrosinistra - spiegano i cinquestelle - non ha infatti sottoscritto la convenzione con la Piattaforma GePi, il principale strumento per adempiere ai compiti loro assegnati: dai controlli anagrafici e di soggiorno, alle convocazioni per la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione e per i Progetti utili alla collettività (PUC)".

“È inaccettabile - ha commentato Giannarelli - che i cittadini livornesi non possano beneficiare di tutti gli strumenti offerti dal reddito di cittadinanza ed esercitare un loro diritto solo perché l’amministrazione comunale non ha eseguito semplici e doverose procedure burocratiche. Chiediamo al sindaco di sottoscrivere subito la convenzione con la Piattaforma GePi. I cittadini livornesi non possono più attendere”.

Giannarelli ha poi incontrato anche il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa che si è detto disponibile, hanno riferito i 5s, "all’accordo di programma per la bonifica del Sin (sito di inquinamento nazionale) di Livorno".