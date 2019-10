Due giorni di sciopero sulle autostrade

Oltre 1500 addetti per 600 chilometri di autostrade in Toscana hanno proclamato per le prossime ore uno sciopero per il nuovo contratto di lavoro

FIRENZE — I sindacati hanno proclamato un nuovo sciopero unitario per i giorni 13 e 14 ottobre per rinnovare il contratto di lavoro. "In Toscana vige una frammentazione della gestione dei seicento chilometri di autostrade, frammentazione anche di organizzazioni del lavoro e di modalità di manutenzione" recita la nota sindacale. Una articolazione che "ha riflessi anche in campo nazionale e sul tavolo di trattativa nazionale, poiché il Gruppo Gavio, in queste settimane, pare essere il principale oppositore alla applicazione della clausola sociale, a tutela della occupazione, tra le norme del nuovo contratto collettivo" recita sempre la nota.

"Domenica e lunedì avremo una diversificazione degli orari di sciopero che saranno di otto ore per ogni turno per i lavoratori del Gruppo Gavio e di quattro ore a prestazione per i lavoratori del Gruppo Benetton. Le segreterie nazionali, pur nel quadro di una giornata unitaria di mobilitazione, hanno così voluto puntare il dito sulle responsabilità di una parte del 'tavolo' datoriale, senza però tralasciare le altrettante responsabilità dell'altra parte di imprese, che non hanno inteso promuovere nessun reale passo in avanti in grado di coinvolgere tutti. Siamo quindi arrivati alla proclamazione di queste due giornate di lotta del 13 e 14, che riteniamo importanti per spingere tutte le controparti datoriali a chiudere un rinnovo contrattuale, capace di coniugare avanzamenti salariali e diritti, vista anche gli ottimi stati di salute finanziaria di tutte le concessionarie autostradali" conclude la nota firmata Filt Cgil, in riferimento allo sciopero proclamato assieme alle altre sigle Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl.

Filt Cgil spiega nel dettaglio la frammentazione della gestione delle autostrade "I lavoratori autostradali toscani sono più di 1500, articolati in quattro aziende, che fanno riferimento a due holding Gruppo Benetton e Gruppo Gavio: "Autostrade per l'Italia" (Aspi) Direzione IV Tronco (Toscana) Gruppo Benetton, "Salt" Società Autostradale Ligure Toscana Gruppo Gavio, "SAT" Società Autostradale Tirrenica Gruppo Benetton ed Autostrada del Passo della Cisa Gruppo Gavio. La società Aspi gestisce in Toscana l'autostrada del Mare A11, che è la seconda più vecchia autostrada italiana, e il tratto appenninico e toscano della Autostrada del Sole. Fa riferimento ad Aspi anche SAT, che controlla il breve percorso da Rosignano a Colle Salvetti. Per il Gruppo Gavio, invece, vi sono SALT, gestore del tratto da Sarzana a Livorno della Autostrada Sestri Levante-Livorno, e CISA, che è la autostrada appenninica tra Parma e Massa Carrara".