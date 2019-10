Oggi caldo estivo, domani temporali con allerta

Il sole e le alte temperature degli ultimi giorni in Toscana saranno temporaneamente spazzate via da una nuova forte perturbazione

FIRENZE — Sole e alte temperature - c'è anche chi fra ieri e oggi ha fatto il bagno in mare - non ancora per molto, perché per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre, è stato previsto un brusco peggioramento delle condizioni meteo con tanto di allerta.

In mattinata potranno verificarsi deboli piogge, che diverranno diffuse e a carattere temporalesco a partire dall'Arcipelago e dalla costa in estensione alle zone interne della regione, nel corso del pomeriggio. In serata previste residue piogge, ancora localmente a carattere di rovescio o temporale sulle zone meridionali della Toscana.

Le temperature, tuttavia, non subiranno cali bruschi, perché i venti saranno ancora di Scirocco e particolarmente intensi, con raffiche fino 60-80 km/h sull'Arcipelago e le zone costiere centro-meridionali.

Di conseguenza, il mare sarà molto mosso sulle coste dell'Arcipelago e del grossetano, localmente fino ad agitato sulle coste esposte allo Scirocco dell'Arcipelago meridionale.

L'allerta meteo diramata per domani, giovedì 24 ottobre, è di codice arancione per temporali e rischio idrogeologico per il sud della Toscana (Arcipelago, Val di Cornia, area sud della provincia di Pisa, area ovest della provincia di Siena e l'intera provincia di Grosseto), a partire dalle 10 e fino alle 24. Sulla costa sud e sull'Arcipelago allerta in codice giallo anche per vento e mareggiate.

Sul resto della Toscana l'allerta in codice giallo per temporali e rischio idrogeologico riguarda le province costiere (Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno) dalle 10 alle 24. Nessuna allerta per le aree più interne delle province di Pistoia, Firenze e Arezzo.

Passata questa perturbazione, venerdì sarà un po' nuvoloso ma da sabato torneranno il sole e torneranno le alte temperature, del tutto inusuali per questo periodo dell'anno. Nuove piogge sono previste a partire da martedì 29 ottobre, mentre per il primo freddo si dovrà attendere sabato 2 novembre.