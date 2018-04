Collegamenti ferroviari dei porti, c'è l'accordo

Sarà firmato lunedì a Firenze l'accordo che coinvolge i porti di Piombino e Livorno per la realizzazione dei collegamenti ferroviari

FIRENZE — Si terrà lunedì pomeriggio a Firenze, nella sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi la firma dell'accordo per la realizzazione dei collegamenti ferroviari dei porti di Livorno e Piombino con il corridoio Ten-T scandinavo mediterraneo.

Per la Regione Toscana sarà il presidente Enrico Rossi a firmare, mentre per Rete Ferroviaria Italiana sarà presente l'amministratore delegato Maurizio Gentile, per l'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale il presidente Stefano Corsini, per l'Interporto Amerigo Vespucci il presidente Rocco Guido Nastasi. Sarà presente alla firma dell'accordo anche un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.