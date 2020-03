Asa seleziona ingegneri, bando aperto

In questa fase di incertezza causata dall'emergenza sanitaria, Asa va in controtendenza: "Dare speranza ai tanti professionisti toscani e non solo"

LIVORNO — Anche se in una fase di grande incertezza, le aziende di servizio pubblico hanno la possibilità e il dovere di dare un contributo importante alla ripartenza economica. Per questo Asa ha deciso di lanciare una selezione pubblica per assumere ingegneri assistenti per la progettazione e la direzione lavori, indispensabili per dare concretezza al nostro piano degli investimenti approvato lo scorso anno.

Previsto, infatti, "un piano da 240 milioni di euro che produrrà un beneficio economico su tutta la costa toscana, generando lavoro e fiducia non appena usciremo dalla fase acuta della crisi dovuta al coronavirus", fa sapere Asa, gestore del servizio idrico.

L'avviso si trova sul sito www.asaspa.it nella sezione "lavora con noi".

“In questi giorni leggiamo soltanto di fabbriche chiuse, di cassa integrazione e di paura per il futuro. Noi abbiamo deciso di andare in controtendenza e dare speranza ai tanti professionisti toscani e non solo. - ha dichiarato il presidente di Asa Nicola Ceravolo - Il nostro piano industriale prevede 100 milioni di investimenti in 5 anni ma se vogliamo vincere tutte le resistenze determinate dall'eccesso di burocrazia che paralizza da sempre le attività produttive del Paese, è indispensabile essere pronti non appena la situazione si normalizzerà. Per farlo partiamo dai professionisti. Come Asa abbiamo in progetto la realizzazione di depuratori e potabilizzatori, ammoderneremo la rete e altre opere strategiche per il territorio, utili allo sviluppo dell'economia circolare. Uno sguardo al futuro, quantomai necessario in questa fase di incertezza".

Il bando scade il 24 aprile è rivolto a ingegneri, almeno 6 unità, assistenti di progettazione e direzione lavori con almeno due anni di esperienza.