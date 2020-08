Tamponi nei porti, postazioni presto operative

Richiesta la prenotazione entro 24 ore dall'arrivo o dalla partenza attraverso un modulo online. Per i residenti in Toscana accesso programmato

PIOMBINO — In questi giorni sono iniziate nei porti di Piombino e Livorno, come anche nelle stazioni ferroviarie di Pisa e Viareggio, le operazioni di allestimento delle postazioni 'drive-trough' o 'walk-trough' per i viaggiatori che vorranno sottoporsi volontariamente ai tamponi per la diagnosi di Covid-19.

Le prenotazioni sono state già aperte, ma sarà possibile effettuare i tamponi molecolari gratuiti da lunedì 31 Agosto, come ha fatto sapere in una nota l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

Grazie anche ad una serie di sopralluoghi congiunti, è stato messo a punto l’allestimento le postazioni in stretta collaborazione con tutti gli enti, Prefettura, Autorità Portuale e Comuni in primis, e le compagnie coinvolte e da lunedì verranno offerti i tamponi per i viaggiatori in transito, che siano residenti o meno sul territorio regionale.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, saranno impegnati in questa attività, oltre 100 operatori tra sanitari (infermieri e oss) ed amministrativi e oltre 130 nei fine settimana. Saranno operative 4 postazioni al porto Livorno; 2 al porto di Piombino; 1 alla stazione Pisa; 1 alla stazione di Viareggio, con possibilità di raddoppio nel fine settimana. L’orario di apertura sarà dalle ore 7 alle 24 nei due porti e dalle ore 8 alle 20 nelle due stazioni, con tempo di effettuazione previsto per ogni test di 3 minuti circa. E’ quindi prevista, a regime, una produzione settimanale fino a 25mila tamponi.

L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest si raccomanda di prenotare il tampone entro le 24 ore dall'arrivo o dalla partenza sul sito http://viaggiasicuro.sanita.toscana.it/. In questo modo il viaggiatore residente in Toscana ottiene un comodo accesso programmato nelle ore successive al rientro in una delle sedi dei 'drive-trough' distribuiti su tutto il territorio regionale 13 dei quali si trovano nel territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Chi si sottopone al test dovrà attenersi rigorosamente ai comportamenti previsti per l’isolamento fiduciario rimanendo nella propria abitazione, fino alla comunicazione del risultato che avverrà entro le 24-36 ore successive. In caso di negatività del test non verrà adottato alcun provvedimento restrittivo; in caso di positività la persona sarà presa in carico dal dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento per la procedura di quarantena e di sorveglianza sanitaria.