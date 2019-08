Incendio capannone, provvedimenti precauzionali

Dopo l'incendio al Faldo sconsigliata la raccolta di frutta e verdura nei terreni limitrofi al rogo. Le raccomandazioni del Comune

COLLESALVETTI — Il Sindaco di Collesalvetti informa la cittadinanza, che, in relazione all’incendio avvenuto il giorno 25/08/2019 in un capannone posto in Collesalvetti – Località Il Faldo, l'Amministrazione Comunale di Collesalvetti si è attivata nelle sedi istituzionali per lo svolgimento delle indagini ambientali connesse all’episodio.

In via precauzionale, su proposta dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, nonostante non si sia ravvisato nell’immediato un rischio per la popolazione, ma considerato il perdurare dell’incendio e la possibile variabilità meteorologica ( in relazione soprattutto a cambiamenti improvvisi della direzione del vento), si sconsiglia momentaneamente la raccolta e il consumo di prodotti della terra nelle aree limitrofe al rogo.

Tali prodotti potranno essere consumati, nei giorni a venire, dopo un accurato lavaggio. Qualora si verificasse uno spostamento dei fumi verso le abitazioni, si consiglia una temporanea chiusura delle finestre.