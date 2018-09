Morto in scooter, il cordoglio dell'Asl

Il giovane deceduto nello scontro con un camion era il nipote di un noto medico dell'ospedale di Livorno. Ricostruita la dinamica dell'incidente

COLLESALVETTI — Si chiamava Filippo Arpesani il 18enne morto la notte scorsa nell'incidente stradale sulla via delle Sorgenti, tra Livorno e Nugola, dopo essersi scontrato con un mezzo che stava effettuando un trasporto eccezionale con scorta.

Il giovane era il nipote del dottor Roberto Arpesani, in servizio nel reparto di Radiodiagnostica all’ospedale di Livorno. L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime al medico e alla famiglia il proprio cordoglio per la tragica scomparsa del ragazzo: "A Roberto e a tutta la sua famiglia - si legge in una nota dell'Asl - arrivi la vicinanza e l’abbraccio della direzione aziendale, della direzione di presidio e di tutti i colleghi dell’ospedale".

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Collesalvetti, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire e da verificare, il giovane è passato di lato al trasporto eccezionale scontrandosi con un perno sporgente della struttura che il camion stava trasportando.