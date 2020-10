Coronavirus, 11 nuovi casi tra Livorno e provincia

Nelle ultime 24 sono 11 le positività al virus rilevate in provincia di Livorno. In Toscana nessun decesso ma i nuovi casi sono oltre 200

LIVORNO — Sono 209 i nuovi positivi al coronavirus emersi in Toscana nelle ultime 24 ore, 11 dei quali rilevati in provincia di Livorno. Lo ha reso noto con il bollettino quotidiano odierno la Regione Toscana, che non segnala nuovi decessi collegati al Covid-19.

In provincia di Livorno, dall'inizio dell'epidemia, sono stati contati 806 casi e 65 decessi collegati al Covid-19.

Questa la ripartizione degli 11 nuovi casi per Comune di rilevazione: Collesalvetti 1, Livorno 6, Campiglia Marittima 1, Castagneto Carducci 1, Cecina 1, Rosignano Marittimo 1.

L'età media dei 209 casi toscani odierni è di 42 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 57% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico. Circa un caso su due è stato individuato perché contatto collegato a un caso di positività già rilevato.

In Toscana si contano oggi 4.199 attualmente positivi (134 in più rispetto a ieri), 145 dei quali necessitano di ricovero ospedaliero (1 in più rispetto a ieri); 28 sono i toscani assistiti in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri).