Coronavirus, un caso sospetto a Livorno

Si tratta di un uomo di 60 anni per il quale sono state attivate in ospedale le procedure di isolamento. Lo ha fatto sapere l'Asl Toscana Nord Ovest

LIVORNO — Un uomo livornese di circa 60 anni è stato ricoverato all'ospedale di Livorno nel reparto di Malattie Infettive diretto dal primario Spartaco Sani, come caso sospetto di coronavirus. A comunicarlo è stata l'azienda Usl Toscana Nord Ovest.

"L'uomo tornato domenica scorsa da Shangai per un viaggio di lavoro - hanno precisato dall'azienda sanitaria - ha accusato uno stato di malessere generale che l'ha indotto a chiamare il 118. E' stato così prontamente attivato il protocollo di isolamento previsto a livello nazionale. Il paziente è stato portato direttamente nel reparto, senza passare dal pronto soccorso. Il prelievo è stato inviato, come indicato dalla Regione Toscana, al Laboratorio di Virologia della Azienda ospedaliera universitaria di Siena. Il responso arriverà nella mattinata di domani".

L'uomo, è stato specificato, si trova "comunque in buone condizioni seppur in stato di isolamento preventivo".

Si sono invece aggravate le condizioni dei due turisti cinesi, marito e moglie, risultati positivi al test del coronavirus e ricoverati in isolamento all'istituto Spallanzani di Roma. I medici si sono riservati la prognosi. I coniugi, atterrati a Malpensa, hanno soggiornato a Verona, Parma e Firenze e infine sono arrivati a Roma, dove hanno cominciato ad accusare i primi malori. Stanno invece tutte bene le venti persone che sono entrate in contatto con loro durante il viaggio in Italia. L'Istituto Spallanzani tiene sotto controllo anche le loro condizioni e fino ad ora nessuno ha manifestato sintomi allarmanti.