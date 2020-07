Covid, nessun nuovo caso in provincia di Livorno

Nessun caso in provincia di Livorno ma preoccupano, a livello regionale, i casi di cittadini risultati positivi in arrivo dall'estero

LIVORNO — Nessun nuovo caso di positività al coronavirus in provincia di Livorno ma ben sedici in Toscana nelle ultime ore.

Di questi quattordici sono riconducibili a cittadini stranieri arrivati da fuori: tredici dall'Albania e uno dall'Ecuador.

Per questo la Regione, che già aveva adottato misure per tracciare i passeggeri in arrivo in Toscana chiede che il Governo faccia altrettanto per chi arriva in altri scali.

Il presidente Rossi chiede di conoscere i dati non solo di chi è atterrato o atterrerà a Firenze e a Pisa ma anche in altri aeroporti italiani e da lì si sposti in Toscana. Tutti i passeggeri infatti riempiono un questionario dove comunicano alle compagnie aeree il loro domicilio in Italia. “Altrimenti – conclude Rossi - se il tracciamento dei passeggeri e la loro sorveglianza attiva non sarà possibile, non resterà che un’unica opzione: bloccare i voli diretti”. Come già l’Italia del resto ha fatto negli ultimi giorni per i collegamenti dal Bangladesh, dalla Serbia, dal Montenegro e dal Kosovo.

Tornando ai dati, da segnalare che in Toscana le persone malate sono 325, ma solo dodici sono in ospedale e nessuna è in terapia intensiva. Nelle ultime ore ci sono state cinque nuove guarigioni.