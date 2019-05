Forte vento di Grecale, prorogata l'allerta meteo

Un inizio di settimana con allerta meteo con codice giallo in tutta la Regione Toscana mentre nelle zone settentrionali appenniniche è attesa pioggia

FIRENZE — Previsto meteo ancora instabile in Toscana per la giornata di domani, lunedì 13 Maggio. La Sala operativa della Protezione civile regionale infatti ha esteso l'allerta meteo con codice giallo per vento a quasi tutta la regione, con validità fino alla mezzanotte di lunedì. Codice giallo per pioggia sulle zone settentrionali appenniniche dalle 18 di oggi, domenica, fino alla mezzanotte del 13 Maggio.

Un'area di bassa pressione sull'Italia centrale è associata a forti venti di Grecale e precipitazioni sparse, in particolare sulle aree appenniniche.

Oggi, domenica, sono attese frequenti precipitazioni in Appennino, più abbondanti sui crinali e sui versanti emiliano-romagnoli. Altrove invece sono previste piogge a carattere sparso a partire dal tardo pomeriggio.

Dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, lunedì, sono previsti venti da nord, nord-est con forti raffiche su tutta la regione ad eccezione dei versanti emiliano-romagnoli.