Temporali forti, tredici ore di allerta meteo

Emessa un'allerta meteo con codice giallo sulle isole dell'Arcipelago toscano con rischio allagamenti e smottamenti. Possibili piogge sulla costa

PORTOFERRAIO — Dopo qualche ora di tregua torna il maltempo in particolare nell'Italia centrale. Per questo motivo la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo con codice giallo, valida dalla mezzanotte di questa sera fino alle ore 13 di domani, sabato 17 ottobre, per temporali forti con rischio allagamenti e smottamenti sulle isole dell'Arcipelago toscano.

In particolare per la mattinata di domani sono attesi temporali forti e pioggia abbondante nell'Arcipelago toscano mentre sulla costa e i rilievi interni della Toscana sono previste piogge con cumulati non significativi. Nel pomeriggio di domani invece i temporali dovrebbero attenuarsi.