La provincia di Livorno resiste al coronavirus

Da tre giorni nessun nuovo caso e nessun decesso nel Livornese. Mentre in Toscana emergono due focolai, uno a Viareggio e l'altro nel Fiorentino

LIVORNO — Nessun nuovo caso di positività al coronavirus è emerso nelle ultime 72 ore a Livorno e provincia, dove dall'inizio dell'epidemia sono stati contati 479 contagi da virus Sars-Cov2. Fra questi la maggioranza delle persone - oltre l'80 per cento - sono già state giudicate guarite, mentre sono stati 61 i livornesi che non ce l'hanno fatta.

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono però emersi ben 19 nuovi casi, la maggior parte dei quali a Viareggio relativi a due nuclei familiari di nazionalità bengalese. Uno di loro, hanno fatto sapere dalla Ausl Toscana nord ovest, è ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale di Livorno e le sue condizioni permangono buone.

All'ospedale di Livorno altre due persone risultano ricoverate in area Covid, una delle quali necessita di terapia intensiva (una settimana fa i ricoverati a Livorno erano in tutto cinque, provenienti da tutta l'area dell'Ausl Toscana nord ovest).

Ritornano alla situazione in Toscana, nelle ultime 24 ore sono stati registrati due ulteriori decessi collegati al Covid-19: a morire due uomini, con un’età media di 84 anni, uno residente in provincia di Firenze e l'altro in provincia di Massa Carrara.

Dall'inizio dell'epidemia sono 8.851 i toscani guariti su 10.306 casi totali, 1.115 i decessi. Nella regione, dunque, si contano ancora 339 attualmente positivi, 12 dei quali necessitano di ricovero (due quelli in terapia intensiva).

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 276 casi per 100mila abitanti (la media italiana è di 401, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 540 casi su 100mila abitanti, Lucca con 351 e Firenze con 318. La più bassa resta quella di Livorno con 143 per 100mila abitanti.