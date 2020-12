Allerta meteo, il sindaco chiude le scuole

Covid, il punto del ministero della Salute sulla situazione epidemiologica in Italia - La diretta video

Maltempo previsto nel Livornese con temporali, mare mosso e forte vento. Salvetti ha disposto anche altre chiusure, tra cui parchi e cimiteri

LIVORNO — A seguito dell'allerta meteo di colore arancione emessa dalla Protezione civile regionale per rischio di nubifragi, mare mosso e forte vento il sindaco Luca Salvetti ha disposto per sabato 5 Dicembre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati, dei centri ludotecari comunali e dei centri diurni.

Salvetti ha anche stabilito che resteranno chiusi parchi e cimiteri.

L'allerta meteo arancione riguarda tutta la Toscana, sono previste piogge particolarmente intense sul nord della Toscana e sulle province di Pisa e Livorno. Nel Livornese l'allerta arancio è anche per rischio allagamenti dalle 21 di oggi e per tutta la giornata di sabato. Ed è ancora allerta arancio per vento forte sulla costa, dalle 18 di oggi, venerdì, alle 2 di domani, sabato, quando il codice passerà a giallo.

Sulla provincia di Livorno in vigore anche un codice giallo per temporali forti, fino alle 24 di domani, e sulla costa rischio mareggiate: codice giallo, dalle 18 di oggi alle 8 di domani.