Aumento pedaggio in A/12, Regione chiede lo stop

"Pedaggio Livorno-San Pietro in Palazzi deve essere eliminato, non aumentato" Il neo assessore Baccelli scrive a De Micheli

LIVORNO — "Il pedaggio autostradale sulla A12 tra Livorno e San Pietro in Palazzi non deve essere aumentato, ma eliminato, visto che il tratto in questione corrisponde al 1° lotto del Corridoio Tirrenico, non soggetto a tariffazione."

A chiederlo, con una lettera indirizzata alla ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli è l’assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli, che ha risposto all'ipotesi di aumento della tariffazione autostradale esprimendo totale contrarietà e chiedendo un incontro per riattivare il percorso per l’adeguamento del tratto Grosseto Sud – Ansedonia della Tirrenica.

Una vicenda sulla quale si era espresso con toni simili anche il sindaco di Cecina Samuele Lippi, sottolineando come per andare da Cecina a Collesalvetti si spenda ormai quasi cinque euro.

Baccelli ricorda inoltre che la Toscana “ha richiesto più volte un intervento per l'eliminazione del pedaggio” e che “l'ipotesi di adeguamento del Corridoio Tirrenico, non soggetta al pedaggio autostradale, nel tratto Grosseto Sud – Ansedonia prevede l’ampliamento dell’infrastruttura con le stesse caratteristiche del tratto di Aurelia a Nord di Grosseto, con eliminazione di incroci a raso, la realizzazione di complanari e con piccole varianti dove è impossibile tecnicamente adeguare l’esistente”.

“La mancata realizzazione di questa soluzione condivisa con la Regione Toscana – prosegue l’assessore - rende oggi l’aumento delle tariffe in oggetto sull’A12 un fatto davvero inaccettabile".