Autobus a fuoco, tuona il sindacato

Ieri l'incendio, da Usb: "Si è evitato il peggio per il rapido intervento del conducente. Quanto tempo dobbiamo aspettare prima di intervenire?"

LIVORNO — Un autobus è andato a fuoco giovedì 24 maggio. Sul fatto è intervenuto il sindacato Usb: "Quanto altro tempo dobbiamo aspettare prima che si intervenga?".

"Un altro mezzo del trasporto urbano di Livorno è andato a fuoco. Come al solito, solo grazie all’intervento immediato del conducente non si sono registrati feriti tra l’utenza e danni ulteriori. Ormai da anni la nostra organizzazione sindacale denuncia il pessimo stato di manutenzione dei mezzi e il degrado delle condizioni generali degli stessi. Recentemente abbiamo inviato numerosi esposti".

"Tra questi esposti ce n’è uno in particolare relativo alle uscite di emergenza nei mezzi pubblici: a Livorno le pellicole pubblicitarie ricoprono totalmente le fiancate degli autobus,compresi i finestrini adibiti ad uscite di emergenza. Gli stessi sono progettati in modo da rompersi immediatamente e completamente non appena colpiti dall’apposito martelletto".

"Siamo convinti che una volta rivestiti da quella pellicola adesiva perdano, in tutto o anche solo in parte, la caratteristica di “frangibilità”. Tutte queste segnalazioni ed esposti sono stati inviati puntualmente, oltre che all’azienda, anche a tutti gli organi interessati. Nell’ordine: Prefettura di Livorno, Comune di Livorno, Regione Toscana, Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, Motorizzazione Civile".

"Ci chiediamo - hanno concluso da Usb - come sia possibile che in tutti questi anni gli enti citati non abbiamo mai svolto dei controlli seri e approfonditi in merito allo stato di manutenzione del parco mezzi,al rispetto delle normative stradali e in generale alla sicurezza di conducenti e cittadini".