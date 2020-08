Covid-19, un nuovo caso nel Livornese

La Toscana è tra le migliori regioni in Italia per numero minimo di contagi e tra le sue province quella di Livorno è la messa meglio

LIVORNO — In Toscana salgono oggi a 10.560 i casi di positività al coronavirus registrati dall'inizio dell'epidemia, 13 in più rispetto a ieri, uno dei quali rilevato in provincia di Livorno.

Di questi casi toscani i guariti sono ben 8.988 - l'85,1 per cento - e 1.137 i decessi, zero nelle ultime 24 ore.

La provincia di Livorno, con 489 casi dall'inizio dell'epidemia e 63 decessi collegati al Covid-19, resta quella toscana con il minor tasso di contagio: 146 casi ogni 100mila abitanti, contro i 283 in Toscana e i 413 in Italia.

Gli altri 12 nuovi casi Covid emersi nelle ultime ore in Toscana sono stati rilevati nelle province di Firenze (2), Lucca (3), Pisa (1), Arezzo (2), Siena (1) e Grosseto (3).

Oggi sono 435 gli attualmente positivi in Toscana - più 2,4 per cento rispetto a ieri - e di questi soltanto 18 necessitano di ricovero ospedaliero, nessuno in terapia intensiva.

In tutta la regione si contano anche 1.498 persone (51 in più rispetto a ieri) isolate in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate, al momento non sottoposte a tampone.