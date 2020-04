Covid-19, un giorno senza nuovi decessi

Nelle ultime 24 ore nessun livornese risultato positivo al coronavirus è morto. I decessi in provincia restano 22, in Toscana salgono a 350

LIVORNO — In Toscana i casi di coronavirus hanno raggiunto quota 6001, dei quali 323 in provincia di Livorno. La Regione, con il bollettino quotidiano odierno, riferisce anche di 25 nuovi decessi avvenuti in Toscana nelle ultime 24 ore, nessuno di questi relativi a cittadini della nostra provincia. Così, mentre salgono a 350 le morti in Toscana di persone risultate positive al Covid-19, quelle in provincia di Livorno restano 22.

In Toscana, ad oggi, si contano anche 106 guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati", risultati negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore) e 244 guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati). Per quanto riguarda i ricoveri in Toscana, ad oggi se ne contano 1.116 non in terapia intensiva e 279 in terapia intensiva, mentre 15.400 persone si trovano isolamento domiciliare.