Covid-19, 415 casi positivi, un decesso

Un decesso purtroppo nella provincia di Livorno nelle ultime ore a causa del coronavirus. In tutto ci sono 415 persone contagiate

LIVORNO — Il bollettino regionale di oggi sul Covid-19 segnala un decesso in provincia di Livorno ( sono 18 in totale quelli avvenuti in Toscana, assieme a 139 nuovi casi positivi ) e 415 persone contagiate, sempre a livello provinciale, 5 in più rispetto a ieri.

Due i dati anche oggi assolutamente positivi in Toscana rispetto al diffondersi dell’epidemia: il calo dei ricoveri e l’aumento delle guarigioni.