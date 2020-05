Covid, ancora tre nuovi casi e un decesso

Questi i dati per la provincia di Livorno nelle ultime 24 ore, come riportato dal bollettino della Regione. I decessi nel Livornese salgono a 46

LIVORNO — Nonostante la provincia di Livorno resti la meno colpita della Toscana dall'epidemia Covid-19, purtroppo continuano ad emergere nuovi casi di coronavirus ed aumentano i decessi. Nelle ultime 24 ore, riferisce la Regione Toscana, sono i tre i nuovi casi di positività emersi in provincia di Livorno (526 i casi totali), mentre un nuovo decesso porta a 46 il numero totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia.

La vittima, hanno fatto sapere dalla Ausl, è una donna di 74 anni di Livorno. I tre nuovi casi sono emersi riguardano cittadini di Livorno (2) e di Portoferraio (1).

La situazione in Toscana, ad ogni modo, va migliorando di giorno in giorno: gli attualmente positivi sono oggi 5.279, lo 0,9 per cento in meno di ieri, considerato che su 9.601 casi emersi già 3.441 persone sono state giudicate guarite. In progressiva riduzione anche le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid negli ospedali toscani, che oggi sono complessivamente 619 (6 in meno rispetto a ieri), di cui 107 in terapia intensiva (meno 1 rispetto a ieri).

Restano tuttavia 15.313 toscani (meno 189 rispetto a ieri) in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate, non sottoposti a tampone.