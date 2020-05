Covid, casi stabili ma c'è un decesso

A Roma, la fila silenziosa al Monte dei Pegni per vendere i ricordi: «Mesi che non lavoro, non so dove vado a finire»

Il bollettino regionale segnala un solo nuovo caso positivo in più in provincia di Livorno, dove purtroppo si registra un altro decesso

LIVORNO — Sono 530 i casi di contagio in provincia di Livorno dall'inizio dell'emergenza ( uno in più rispetto a ieri ) che continua ad essere, in rapporto al numero di abitanti, la provincia toscana con meno casi.

Purtroppo, nelle ultime ore, c'è da registrare un decesso, quello di una donna di Livorno di 83 anni, che porta il conto totale della vittime, sul territorio, a 50.

A livello regionale oggi 26 nuovi casi e 16 decessi, ma ben 382 guarigioni.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 1143 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2209 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest - 96 di cui 23 in Terapia intensiva.