Covid, nel Livornese ancora dati positivi

In tutta la Toscana nelle ultime 24 ore soltanto due nuovi casi di coronavirus e, purtroppo, anche due decessi. I dati della Regione

LIVORNO — I cittadini di Livorno e provincia continuano a ben contrastare l'espandersi del Covid-19, confermando anche oggi i dati positivi degli ultimi giorni, ovvero zero nuovi casi e zero nuovi decessi. A Livorno e provincia, dunque, i casi Covid dall'inizio dell'epidemia restano 476: molti di questi si riferiscono a persone già giudicate guarite, 61 i decessi.

In tutta la Toscana si contano oggi 314 persone attualmente positive, numero in calo di circa il 3 per cento rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, tuttavia, sono emerse in regione due nuove positività - nelle province di Prato ed Arezzo - e due cittadini di Massa-Carrara sono decedute.

Si riduce anche il numero di persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid negli ospedali toscani, che oggi sono complessivamente 27, 3 in meno di ieri. Di queste soltanto sei necessitano di terapia intensiva.