Covid, nessun nuovo caso e zero decessi

La provincia di Livorno registra zero nuovi casi e zero decessi. Aumentano notevolmente le guarigioni, diminuiscono i ricoveri

LIVORNO — Due volte zero: nel numero di nuovi casi ( che restano 542 ) e nei decessi ( che restano 55 ).

Questi i dati diffusi oggi da Regione e Usl sul coronavirus per la provincia di Livorno.

A livello toscano aumentano ancora le guarigioni, che sono ormai il 66,7 dei casi totali, diminuiscono le persone ricoverate, che sono complessivamente 246 (17 in meno di ieri; meno 6,5%), si registrano tre decessi e solo sette nuovi casi di contagio.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate ad oggi 1897 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2963 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest - 38 di cui 9 in Terapia intensiva, quindi in costante diminuzione.