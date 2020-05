Covid, protocolli anticontagio anche per mail

Fase 2, ecco il braccialetto «anti-Covid»: misura le distanze e ci avvisa se siamo troppo vicini, come funziona

La nuova modalità si aggiunge a quella di compilazione online attraverso il canale Suap, Sportello Unico delle Imprese

LIVORNO — Da oggi i datori di lavoro potranno inviare anche per mail il protocollo di sicurezza anticontagio alla Regione. Lo rende noto il Comune di Livorno.

La nuova modalità si aggiunge a quella di compilazione online attraverso il canale Suap, Sportello Unico delle Imprese.

Il protocollo recepisce le misure di contenimento del Covid-19, in modo da garantire la tutela della salute dei lavoratori.



Il protocollo potrà essere inviato per mail, all'indirizzo di posta elettronica protocolloanticontagio@regione.toscana.it utilizzando i moduli allegati alla delibera.



Non sono accettati protocolli trasmessi con Pec.