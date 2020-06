Fase 3, Conte: 'Nostro indirizzo politico ha funzionato' Fase 3, Conte: 'Nostro indirizzo politico ha funzionato'

Cronaca giovedì 04 giugno 2020 ore 15:08

Covid, zero nuovi casi e zero decessi

Il virus arretra. In provincia di Livorno nessun caso e nessun decesso, in Toscana solo un caso positivo in più ma ancora quattro vittime