E’ festa del volontariato in piazza Grande

Circa 50 associazioni in campo con dimostrazioni e animazioni. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, è organizzata da Cesvot Livorno

LIVORNO — Fervono i preparativi per la Festa del Volontariato, in programma nel pomeriggio di sabato 28 settembre dalle 15 alle 20 in piazza Grande.

La manifestazione, giunta alla quarta edizione, è organizzata da Cesvot Livorno e coinvolge circa 50 associazioni.

Gli stand apriranno alle 15 con la musica della banda della Svs Garibaldo Benifei mentre l’inaugurazione del pomeriggio dedicato al volontariato sarà alle 16 con gli interventi di Fiorella Cateni presidente Delegazione Cesvot di Livorno e di Andrea Raspanti assessore al terzo settore e associazionismo del Comune di Livorno.

Tutto il pomeriggio in piazza si potranno fare controlli della pressione sanguigna e chiedere consulenze sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari grazie all’associazione Amici del Cuore Livorno.

I cani dell’Anpana Livorno dimostreranno la loro abilità nel cercare persone disperse e il Teatro Agricolo realizzerà maschere in diretta. La Pubblica Assistenza Livorno terrà un breve corso di formazione sul soccorso pediatrico e l’Alcat mostrerà quello che può succedere ai nostri riflessi in caso di ebbrezza alcolica.

“Regalare il proprio aiuto agli altri, a chi si trova in una situazione di disagio, a chi è in difficoltà, a chi non sa chiedere aiuto, è un bene prezioso, un dono altruistico che dà gioia a chi lo riceve ed a chi lo offre – dichiara il sindaco Luca Salvetti - Donare è un bene comune e fortunatamente sono molte le persone impegnate su questo fronte. Il volontariato offre ascolto, accoglienza, dà valore all'altro, a colui che ha bisogno di aiuto. Sono molte le associazioni del territorio che offrono servizi volontari per soddisfare le esigenze dei cittadini più bisognosi. E' dal 1977 che il Centro Servizi Volontariato Toscana mette a disposizione servizi in tutta la Regione ed è presente con 11 delegazioni territoriali. A Livorno il Cesvot organizza da quattro anni la Festa del Volontariato che è diventata un appuntamento tradizionale. Sono fiero dell'altruismo proprio del carattere livornese e sono certo che i cittadini risponderanno con la loro presenza a questa bella festa. Un pomeriggio che offre la possibilità di sapere qualcosa in più sul mondo del volontariato livornese, presente con numerosi stand con lo scopo di spiegare le attività ed i servizi svolti”.

“La festa in piazza Grande a Livorno nasce per raccontare ai cittadini una realtà fatta di solidarietà e di valori che è importante condividere - commenta Federico Gelli, presidente Cesvot – e siamo sicuri che i Livornesi non resteranno indifferenti all'invito a partecipare a questo bel pomeriggio in compagnia dei volontari e della loro energia".

“La Festa del Volontariato sta diventando ormai un appuntamento tradizionale di Livorno; un evento al quale sono invitati tutti i livornesi che hanno voglia di conoscere ciò che le realtà dell’associazionismo mettono in campo ogni giorno per rendere migliore la nostra società – dice Fiorella Cateni presidente Delegazione Cesvot di Livorno – Sarà l’occasione per i giovani e i meno giovani per avvicinarsi a qualcuna delle associazioni del territorio alla quale provare in futuro a dedicare un po’ del proprio tempo e del proprio impegno. Il numero delle associazioni cresce per fortuna, crescono i volontari parallelamente all’aumento dei bisogni. Sabato in piazza saranno circa 50 le associazioni ”.