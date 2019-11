Il flash mob delle sardine livornesi

Piazza della Repubblica gremita per la manifestazione che si svolge in contemporanea a quella organizzata a Firenze dove è atteso Matteo Salvini

LIVORNO — Mentre il leader della Lega Matteo Salvini è atteso a Firenze per il lancio della campagna elettorale per le prossime regionali, migliaia di persone si sono date appuntamento al grido di "La Toscana non si Lega".

Contemporaneamente, le sardine labroniche hanno lanciato una manifestazione in piazza della Repubblica a Livorno volta a far incontrare coloro che non hanno potuto raggiungere il capoluogo toscano.

Così, intorno alle 18,30 centinaia di persone si sono date appuntamento in piazza della Repubblica per un flash mob sulle note di "Bella ciao".