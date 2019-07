Impianto di biometanolo, le precisazioni di Eni

L'azienda: "Stamo valutando un investimento in economia circolare a Livorno ma prima ci confronteremo con il territorio e la comunità locale"

LIVORNO — Il giorno dopo l'annuncio del presidente della Regione Rossi della realizzazione a Livorno di un impianto per produrre biometanolo dai rifiuti, Eni precisa che l'operazione, seppure avviata, sarà messa in atto solo dopo un contronto con il territorio e la comunità locale.

"Eni - si legge in una nota dell'azienda- conferma che sta ultimando le verifiche di compliance interne su entrambi i protocolli e sta svolgendo tutti gli studi sulle condizioni di fattibilità necessari per effettuare un investimento in economia circolare a Livorno e per verificare la concreta possibilità di realizzare un impianto di biometanolo alimentato dai rifiuti. Eni intende confrontarsi con il territorio e la comunità locale prima di assumere qualunque determinazione".