In provincia 475 casi Covid e nessun nuovo decesso

Lo rende noto la Regione con il bollettino quotidiano odierno. In Toscana sono 17 le morti legate al coronavirus avvenute nelle ultime ore

LIVORNO — Nelle ultime 24 ore in provincia di Livorno i casi di coronavirus sono saliti a 475, 10 in più rispetto a ieri. Lo ha reso noto la Regione, aggiornaando il totale dei casi Covid in Toscana a 8.110 (167 in più rispetto a ieri) con 17 nuovi decessi fra ieri e oggi.

Dalla Regione sottolineano anche che, in termini di letalità (percentuale dei deceduti sui casi) la Toscana con oggi arriva al 7,4 per cento contro la media italiana che ieri era del 13,1 per cento.

Nel frattempo, in conseguenza di una particolare attivazione dei Dipartimenti di Prevenzione nel recupero delle informazioni, è significativo l’aumento delle persone complessivamente guarite che salgono a 925 (+180 rispetto a ieri): 471 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 454 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Contestualmente si riduce il numero persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid in Toscana, che oggi sono complessivamente 1.105, 48 in meno a ieri, di cui 207 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri). I ricoverati sono il 17,4 per cento del totale dei casi, uno dei dati più bassi in tutta l’Italia (media 28 per cento)