Interventi chirurgici oncologici, migliorano tempi

Ospedale di Livorno: migliorano i tempi degli interventi chirurgici oncologici. Ecco i dati forniti dalla Asl Toscana nord ovest

LIVORNO — Le liste di attesa per gli interventi chirurgici oncologici sono in significativo miglioramento rispetto al 2018 nel bacino Asl Toscana nord ovest. Il riferimento è alle prestazioni oncologiche indicate dalla Regione Toscana e dal Ministero della Salute da effettuare entro 30 giorni.

In particolare, secondo i dati forniti dalla Asl, nel territorio di Livorno gli interventi chirurgici per il tumore del colon fanno registrare una percentuale dell’ 86,96%, nel 2018 era dell’73,58% ; per il retto si raggiunge il 94,12% contro il 85,71% del 2018; migliorano in maniera significativa anche gli interventi all’utero per i quali si è passati dal 72,73% del 2018 al 92,00% del 2019; anche per la tiroide percentuale molto alta: 92,68% contro l’82,86%.