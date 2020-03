Ippodromo Caprilli, ipotesi riapertura

Lo storico impianto dell'Ardenza è ormai chiuso da tre anni ma il sindaco Salvetti sta lavorando per far ripartire le corse

LIVORNO — Alcune corse di grande tradizione ( Criterium, premio Livorno, Coppa del Mare ) in agosto e poi, da settembre, un bando per la gestione dell'impianto.

L'ippica potrebbe tornare di casa a Livorno ( uno de suoi teatri più consueti e appassionati in Toscana e in Italia ) se l'idea della Giunta andrà in porto.

Il sindaco ha anticipato le sue idee, dicendo che il Comune è pronto a fare la sua parte aggiustando la pista e parte delle scuderie e, in accordo col ministero delle politiche agricole, promulgando un bando per la gestione complessiva del Caprilli, aperto alle società di corse interessate.