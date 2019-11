La giornata contro la violenza sulle donne

Le iniziative dell’VIII Commisione Consiliare. In programma per domenica 24 novembre il tradizionale Trofeo velico “Contro Vento”

LIVORNO — Livorno si prepara a celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) con una grande partecipazione e mobilitazione di soggetti singoli e associati uniti nel contrastare quella che è una delle piaghe maggiori del nostro paese, la violenza contro le donne.

“Un problema fondamentalmente culturale, di rispetto del ruolo che la donna riveste nella società” come ha dichiarato la vicesindaca Monica Mannucci in apertura della conferenza stampa di presentazione delle iniziative in calendario.

Iniziative che si svolgeranno non solo nella giornata del 25 novembre ma anche nei giorni precedenti e successivi, e che rientrano nel calendario “Novembre Antiviolenza” 2019 promosso dal Comune di Livorno, Associazione Ippogrifo e Rete Antiviolenza Città di Livorno.

Intitolato “Spezzare le catene della violenza”, il programma “Novembre Antiviolenza” ha già visto lo svolgimento di varie iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza su questo tema: seminari, presentazione di libri, incontri.

I prossimi saranno : domenica 24 novembre con il VI Trofeo Velico. Controvento “Livorno spiega le vele contro la violenza alle donne” . Si tratta della tradizionale regata velica che ogni anno vede la partecipazione di numerosi circoli livornesi. Quest’anno parteciperanno anche tre imbarcazioni della Marina Militare di cui due con equipaggi femminili. Ogni vela avrà un drappo rosso. Il 27 novembre ( ore 16.30) al Centro Donna di Largo Strozzi appuntamento con l’Osservatorio Sociale della Regione Toscana per la presentazione dell’XI Rapporto contro la violenza di genere, in collaborazione con ANPPIA. Presenta Genny de Paz del Coordinamento Donne ANPPIA. Intervengono Silvia Brunori, responsabile Coordinamento Centri Antiviolenza Regione Toscana, Luca Caterino ANCI Toscana, Suor Raffaella Spiezio, Presidente Fondazione Caritas Livorno ONLUS. In programma una performance di danza a cura della scuola di danza Aed e la presentazione di un dipinto del Maestro Vinciguerra. Il 2 dicembre, sempre al Centro Donna ( ore 15.30), “Per ogni genere di famiglia” , Genitorialità e dintorni a cura del Coordinamento Livorno Rainbow. In programma le relazioni delle psicologhe psicoterapeute Sara Angiolini e Simona Giannotti. Partecipa l’attivista transessuale Egon Botteghi. L’ultimo appuntamento del calendario del “Novembre Antiviolenza” sarà al Teatro Goldoni ( 6 dicembre ore 21) con uno spettacolo di danza tratto dal libro di Vanessa Turinelli “ Piccolo Cigno”. Lo spettacolo ha il patrocinio del Rotary Club Livorno.