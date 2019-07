La Milonga più grande d'Europa in Terrazza

Milonga Solidaria alla 15esima edizione, per i bambini del quartiere de La Boca di Buenos Aires. Ospite d’eccezione il fisarmonicista Ivano Battiston

LIVORNO — Sabato 6 luglio a partire dalle 19 sulla Terrazza Mascagni a Livorno si terrà la quindicesima edizione della Milonga Solidaria, serata evento di Tango argentino finalizzato al sostegno della Casa Tasso, nel quartiere La Boca di Buenos Aires.

Sono già oltre mille i tangheri pronti a partecipare alla serata, provenienti da tutta Italia e non solo, cosicché la Milonga Solidaria di Livorno sarà ancora la Milonga più grande d’Europa, crescendo anno dopo anno per numeri e fama.

La Milonga Solidaria, nata nel da un’idea di Carlos Ansò che trovò sponde fertili nell’associazione Ixnous e nel Comune, è realizzata in compartecipazione con il Comune di Livorno, in collaborazione con Faitango e con 38 associazioni di tango europee. Si avvale del patrocinio dell’Ambasciata argentina .

I balli andranno avanti fino alle 2,30 di notte. Tutti possono partecipare, la serata infatti è aperta non solo a chi è appassionato di tango, ma anche ai cittadini disposti a farsi trasportare per qualche ora dalle evoluzioni della pista, dalla bellissima musica e dalla speciale energia sprigionata dal raduno

Biglietto d’ingresso di 12 euro perché, come ogni anno, scopo della manifestazione sarà la raccolta di fondi destinati alla Organizzazione non governativa CICOPS di Buenos Aires, che gestisce lo 'Espacio Cultural de Socorros Mutuos Torquato Tasso' nel quartiere popolare de La Boca. La CICOPS offre ai bambini, attraverso laboratori e attività formative, la possibilità di sottrarsi alle dinamiche della strada accompagnandoli in un percorso di sviluppo delle loro potenzialità creative ed espressive.

Quest’anno l’evento si aprirà - attorno alle 22 - sulle note del fisarmonicista e compositore Ivano Battiston grazie alla collaborazione con Livorno Music Festival, in programma a fine agosto. Battiston ha studiato con Salvatore di Gesualdo ed è diplomato anche in musica corale e fagotto . Suoi lavori sono stati programmati in rassegne nazionali ed internazionali, ha inciso per Fonit Cetra e VelutLuna. Ha la cattedra di fisarmonica al Conservatorio di Firenze. Svolge attività concertistica in tutto il mondo.

"In questi quindici anni - ci ha raccontato Ansò - abbiamo costruito un legame vero, un ponte fatto di tagueri fra Livorno e Buenos Aires. La manifestazione ha avuto successo sin dall'inizio perché la Terrazza Mascagni è un luogo impareggiabile, che colpisce l'immaginario collettivo, tanto che oggi non esistono in Europa Milonghe così grandi".

"Pensiamo sin dall'inizio a La Boca - ha aggiunto Ansò - per tre motivi: primo, perché è un quartiere molto povero, dove Casa Tasso è impegnata a togliere i bambini dalla strada; secondo, perché è un quartiere fondato da italiani; terzo, perché è uno dei quartieri di Buenos Aires dove è nato il tango".

L’evento, inserito nella programmazione della Notte Bianca 2019 (6 luglio), è stato presentato a palazzo comunale nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione dell’assessore alla cultura Simone Lenzi, Carlos Ansò in rappresentanza dell’associazione Ixnous, Ettore Terzuoli presidente FAItango e Stefania Innesti in rappresentanza del Livorno Music Festival.