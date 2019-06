Si premiano giovani eccellenze della medicina

Ottava edizione per il Premio intitolato a Massimo Ceccarini, primario dermatologo a Livorno e docente dell’università di Pisa scomparso nel 2011

LIVORNO — Tutto pronto per l’ottava edizione del Premio scientifico intitolato a Massimo Ceccarini, primario dermatologo dell’ospedale di Livorno e docente dell’università di Pisa prematuramente scomparso nel 2011.

Oggi alle 16, al Museo di Storia naturale del Mediterraneo di Livorno si svolgerà la consegna degli assegni di studio ai vincitori, giovani eccellenze del comparto medico italiano e toscano.

Il premio, che ha il patrocinio della Regione Toscana, è organizzato dall’Associazione scientifico-culturale Massimo Ceccarini di Livorno con il sostegno del Rotary club Livorno e della sezione livornesi dei soci Coop.

La cerimonia inizierà con l’introduzione del presidente dell’Associazione e coordinatore del Premio, Marco Ceccarini, cui seguiranno i saluti del sindaco di Livorno, Luca Salvetti, dell’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione, Cristina Grieco, del direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani e del presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Livorno, Vincenzo Paroli. Sono previsti inoltre i saluti del presidente del Rotary club di Livorno, Fabio Matteucci, e del presidente della sezione soci Coop di Livorno, Luigi Pini, mentre il ricordo sarà affidato al docente emerito di Dermatologia dell’università di Pisa, Gregorio Cervadoro, che di Ceccarini fu una sorta di “fratello maggiore” sul piano specialistico e professionale.



Massimo Ceccarini era nato a Livorno il 25 giugno del 1958 e si era laureato a Pisa in Medicina e Chirurgia nel 1983. Si era poi specializzato in Dermatologia nel 1988 e in Anatomia Patologica nel 1998. Ha lavorato, quasi ininterrottamente, dal 1988 all’ospedale di Livorno e dal 1999 era diventato il più giovane primario di Dermatologia in Italia.