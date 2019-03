Livornesi in Capraia con tariffa ridotta

L'annuncio questa mattina da parte dell’assessore al turismo Belais e della sindaca Marida Bessi. Il 13 marzo una grande festa sull'isola

LIVORNO — Scatta da oggi la nuova tariffa ridotta per il traghetto di collegamento tra Livorno e l'Isola di Capraia: un biglietto scontato per i residenti livornesi che in questo modo vengono equiparati ai capraiesi, oltre ad un potenziamento del servizio con un maggior numero di corse andata/ ritorno nella stessa giornata.

Pagheranno circa la metà del biglietto ordinario di andata e ritorno i livornesi e questo grazie alla Regione Toscana e alla disponibilità di Toremar- a cui è affidato il servizio - nell’ottica di garantire al massimo la continuità territoriale.

Questa mattina a palazzo comunale incontro tra l’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore al turismo Francesco Belais e la sindaca di Capraia Marida Bessi per sottolineare l’importanza di questa novità tariffaria sia da un punto di vista turistico che sociale.

“ Vogliamo accorciare la distanza che divide Livorno da Capraia e fare in modo che i nostri territori si contaminino a vicenda – ha sottolineato l’assessore Belais. “Livorno rappresenta l’unico punto di accesso all’isola; è in pratica il gate per i flussi a Capraia e come tale deve promuoverne la conoscenza e le potenzialità che offre”. A tale proposito l’assessore ha ricordato che proprio nella giornata di ieri il Consiglio Comunale ha approvato l’atto di costituzione del nuovo Ambito Territoriale che comprende i Comuni di Livorno, Capraia Isola e Collesalvetti ed entro il quale le amministrazioni interessate dovranno gestire in forma associata l’informazione e l’accoglienza turistica, nonché la partecipazione a bandi regionali.

“ Uno strumento utilissimo – ha aggiunto l’assessore – che ci consentirà di accrescere il prodotto turistico condiviso, di far conoscere le peculiarità dei nostri territori in forma associata e quindi di integrare le iniziative che abbiamo in campo”.

Via dunque ad una programmazione condivisa che potrà portare tanti livornesi in Capraia e viceversa. In calendario già una data certa: il prossimo 13 aprile, quando sull’isola si festeggerà la costituzione del nuovo Ambito Territoriale Turistico ma numerose sono le iniziative che si prospettano: da “gemellaggi” culinari a “notti bianche” sull’isola.

A sottolineare il legame che unisce Capraria a Livorno è già stato coniato il logo “Livorno ama Capraia” con un’onda che unisce le due realtà.