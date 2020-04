Nozze con mascherina per l'infermiera del reparto Covid

Si è sposata Giulia, un’infermiera che combatte contro il virus nel reparto di malattie infettive. Scambio delle fedi e domenica di nuovo in trincea

LIVORNO — Dalla prima linea del fronte Covid all’altare il passo è stato brevissimo. Così Giulia Ceccherini, infermiera dell’Area Covid delle Malattie infettive dell’ospedale di Livorno, ieri ha tolto di dosso tuta e dispositivi di protezione ed è convolata a nozze questa mattina munita, come il marito, di mascherina chirurgica e fedi.

Ad annunciarlo è stata lei stessa su Facebook dimostrando di aver poca paura non solo del virus che affronta ogni giorno, ma anche della scaramanzia considerando che, come dice lei “Nel bel mezzo di una pandemia mondiale, di venerdì 17 e in anno bisestile… ci siamo sposati!”.

“In questi giorni che generalmente per gli sposi sono presi dai frenetici preparativi per il giorno più bello - dice Chiara Pini, direttore assistenza infermieristica ospedale Livorno - Giulia ha sempre trovato modi e tempi per fare molto bene il suo lavoro, supportando le colleghe e soprattutto i pazienti nella difficile lotta al coronavirus. Ha lavorato fino a ieri e domenica riprenderà servizio rimandando a tempi più tranquilli il viaggio di nozze. È anche grazie a lei a tutti gli operatori che stanno sacrificando una parte delle loro vite private che usciremo presto e bene da tutta questa esperienza”.

A Giulia e al marito Gabriele "i più sinceri auguri per una fantastica vita insieme" da parte dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Auguroni anche dalla redazione di QUInews Livorno.