Auto, che passione!

Il successo di eventi in città con auto d'epoca conferma la passione livornese per le quattro ruote.

LIVORNO — La passione per i motori dei livornesi non è soltanto per quelli delle barche e altri mezzi marini. Lo dimostra il grande successo che ha ottenuto in città lo scorso giugno l'evento in Piazza XX, divenuto un circuito per bellissime auto d'epoca della quinta edizione della Valle Benedetta e la sua Pieve “Perla delle Colline Livornesi”.

Sotto la bellissima ed imponente statua di Leopoldo II di Toscana, alcune decine di auto storiche tenute in perfette condizioni, sono partite per una gara a cronometro e si sono cimentate anche in alcune prove di abilità che hanno entusiasmato sia i piloti che il tanto pubblico accorso per l'evento che ogni anno accresce la sua popolarità in tutta la provincia livornese e non solo.

I livornesi, come un po' tutti i toscani e ancora più in generale gli italiani, amano le auto di qualsiasi epoca a cominciare ovviamente dalle proprie. Scherzando a volte si accusano alcuni uomini di tenere di più alle proprie vetture che alle loro mogli o alle loro fidanzate! Un'altra tendenza comunque vede anche sempre più rappresentanti del gentil sesso appassionarsi ai motori anche se allo stato attuale rimangono una minoranza, se pur in continua e costante crescita.

Cambiano dunque i tempi ed alcune cose si trasformano ma rimangono immutate nella loro essenza. Ad esempio la ricerca dei migliori pezzi di ricambio ai prezzi più convenienti. In molte community digitali sull'argomento che sia nei forum o nei social network, negli ultimi tempi si parla moltissimo di MotorDoctor.IT, un portale che già nel nome indica la massima attenzione nella cura, come un dottore appunto, per le proprie auto.

Tutte le migliori marche di ricambi (Osram, Hella, Valeo solo per citarne alcune tra le tante) per tutti i modelli di auto sono facilmente rintracciabili nel comodo search interno che dopo aver inserito le caratteristiche della propria autovettura (è possibile anche passare direttamente al numero di targa per rendere il tutto ancora più semplice), trova tutti i ricambi adatti per la vostra macchina. Dalla carrozzeria all'allestimento interno passando per climatizzatore, filtri, freni e lo stesso motore con una serie di kit molto ben predisposti, davvero il portale offre ogni tipo di soluzione per chi ha bisogno di ricambi per la propria auto di qualsiasi anno.

Il portale offre la bellezza di oltre 500 pezzi dedicati al tuning ovvero la personalizzazione del proprio bolide a seconda delle proprie esigenze che sia per l'impianto audio, di illuminazione o della carrozzeria stessa.

E parlando di tempi che cambiano anche la figura del "meccanico fai da te" sta mutando. Prima si passavano i consigli tra amici, ora invece su Youtube ci sono sempre più video tutorial per effettuare autonomamente qualsiasi tipo di operazione per la propria macchina.

Senza voler creare inutili allarmismi, ovviamente ci vuole una buona consapevolezza quando si opera su aspetti importanti della propria auto soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti come i freni e l'impiantistica sia meccanica che elettronica. Occhio dunque a non fare cose avventate sia per quanto riguarda la propria sicurezza personale, sia per la salvaguardia dell'ambiente.