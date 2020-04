Nel container di banane anche 40 chili di cocaina

Il carico, intercettato nei giorni scorsi al porto dalla Guardia di Finanza, era arrivato dalla Colombia. Avviate ulteriori indagini

LIVORNO — Ben 40 chilogrammi di cocaina purissima, divisa in 36 panetti, sono stati rinvenuti, nei giorni scorsi in un container frigo arrivato al porto. La droga era nascosta in mezzo ad un carico di banane spedito da una società agricola colombiana a un’impresa emiliana attiva nel settore della distribuzione di frutta e verdura, risultata estranea al traffico illecito.

La scoperta è stata fatta dai militari 2a Compagnia della Guardia di Finanza di Livorno e dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Livorno. Il container si trovava stoccato insieme ad altri su di una nave cargo battente bandiera liberiana che, partita dal porto colombiano di Cartagena, era giunta a Livorno dopo aver fatto scalo ad Algeciras, in Spagna, e a Malta.

Ad insospettire i funzionari del Reparto Antifrode delle Dogane e le Fiamme Gialle è stata un’anomalia dei sigilli posti sulle botole in corrispondenza del motore di refrigerazione di uno di questi container. L’ispezione dei vani retrostanti le botole ha poi portato alla luce i 36 panetti di cocaina, per un totale di 40 chilogrammi, sottoposti a sequestro.

L’attività delle Dogane e della Guardia di Finanza è stata coordinata dal Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Livorno, che ha convalidato il sequestro. La droga, qualora fosse stata tagliata e spacciata al dettaglio, avrebbe generato un volume d’affari sommerso e indebito, quantificabile in 6,4 milioni di euro.

Il porto di Livorno, punto nodale dei traffici mercantili internazionali, si caratterizza per l’ingente flusso di merci, contando annualmente l’ingresso di circa 900 navi portacontainer, con una media di 1.000 container frigo al mese provenienti dal Sud America. Le analisi di rischio sviluppate dall’Agenzia Dogane e Monopoli e dalle Fiamme Gialle di Livorno, queste ultime sotto il coordinamento del Comandante Regionale GdF Toscana, però, si sono dimostrate ancora una volta efficaci.

In tale contesto, il lavoro di sistema attuato in stretta sinergia tra Procura, Guardia di Finanza (Comando Provinciale e R.O.A.N.) e Dogana di Livorno è stato determinante per la tutela del tessuto socio-economico in questo delicato momento che investe il Paese.