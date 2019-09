Ospedale, cambiano sede e orario alcuni servizi

Ospedale di Livorno, cambio sedi e orari di alcuni servizi. Ecco tutte le novità che entrano in vigore da lunedì 23 settembre

LIVORNO — Da lunedì 23 settembre cambiano sedi e orari di alcuni servizi erogati all’interno dell’ospedale di Livorno.



In particolare la richiesta e consegna delle cartelle cliniche si trasferirà dal piano terra al primo piano del palazzo amministrazione. L’ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15. La richiesta della cartella clinica, lo ricordiamo, può essere fatto anche attraverso i totem PuntoSì con tessera sanitaria e codice pin oppure tramite la app Servizi Sanitari Sicuri Livorno.



La consegna dei referti di radiologia, precedentemente erogata allo sportello di richiesta cartelle cliniche, sarà invece assicurata a pochi metri di distanza ancora al piano terra del palazzo amministrazione, ma all’interno della accettazione radiologica dal lunedì al venerdì con orario 8-19 e il sabato dalle 8 alle 13. Anche in questo caso ricordiamo che il referto cartaceo può essere stampato ai totem PuntoSì con tessera sanitaria e codice pin oppure scaricato tramite la app aziendale Servizi Sanitari Sicuri Livorno e quella regionale SmartSST.



Il servizio effettuato dallo sportello Cup di prenotazione radiologica sarà effettuato al piano terra del settimo padiglione dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 17,30 e il sabato dalle 10.30 alle 12. La prenotazione di visite ed esami possono essere effettuate anche tramite CupTel telefonando al numero 0586-22.33.33 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 13, nelle farmacie pubbliche e private aderenti alle convenzioni regionali, tramite il servizio on-line disponibile sul portale della Regione Toscana al link https://prenota.sanita.toscana.it/. Per effettuare la prenotazione, il cittadino deve essere munito d’impegnativa o promemoria per la ricetta dematerializzata, della carta sanitaria elettronica e di documento d’identità.