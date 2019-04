Quattordici milioni per gli alloggi popolari

La iunt regionale ha dato il via libera a oltre 200 interventi interventi in provincia di Livorno. Nuove costruzioni e manutenzione

LIVORNO — Via libera dalla giunta regionale a 256 interventi per gli alloggi popolari in provincia di Livorno (233 di manutenzione straordinaria e 23 interventi di nuova costruzione). Saranno finanziati con 14 milioni e 464mila euro recuperati dal Lode attraverso economie di gestione e vendita di alloggi negli anni tra il 2013-2015, oltre alle economie di Piani precedenti.

La delibera che autorizza gli interventi è stata approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla casa, che ha sottolineato l'impegno della Toscana sul fronte diritto alla casa, un impegno dimostrato dagli importanti investimenti attuati in questo settore (80 milioni solo negli anni dal 2014 al 2018) e dalla revisione dell'intero sistema dell'edilizia popolare realizzata con la nuova legge regionale, una normativa che mira a razionalizzare gli investimenti e dare più efficienza ed equità al sistema per garantire un migliore funzionamento.

Ecco nel dettaglio in quali alloggi popolari saranno investiti i 14 milioni e 464mila euro del Lode di Livorno:

- 10 interventi di nuova costruzione in via Giordano Bruno (quartiere Fiorentina) (importo lavori € 1.465.000);

- 13 interventi di nuova costruzione all'isolato 417 nel quartiere Shangay (importo € 2.240.000); - 14 interventi di manutenzione straordinaria in Piazza di Vittorio, 8/10 (importo € 530.000);

- 18 interventi di manutenzione straordinaria in Via del Corallo, 15 (importo € 33.000);

- 4 interventi in Via Niccodemi, 4 (importo € 198.900);

- 6 interventi di manutenzione straordinaria in via Gobetti, 12 (importo lavori € 198.900);

- 8 interventi di manutenzione straordinaria in via Guadalajara (importo € 291.720);

- 33 interventi di nuova costruzione a Collesalvetti in località Vicarello (importo € 6.150.000);

- 8 interventi di manutenzione straordinaria a Rosignano Marittimo in Via di Castello, 19 (importo € 397.800);

- 4 interventi di manutenzione straordinaria a Castagneto Carducci in Via Umberto 1°, 43 (importo € 331.500).