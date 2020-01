Scherma, Ciampalini ai Campionati del Mediterraneo

La giovane fiorettista livornese rappresenterà l'Italia sulle pedane di Tunisi. Tra le riserve in Italia anche Giulio Lombardi

LIVORNO — La fiorettista Vittoria Ciampalini delle Fiamme Oro Livorno rappresenterà l’Italia ai Campionati del Mediterraneo 2020 in Tunisia. La manifestazione giovanile promossa dalla Confederazione del Mediterraneo, e che coinvolge tutti i Paesi che si affacciano sul bacino del “Mare Nostrum”, si svolgerà a Tunisi da venerdì 24 a domenica 26 gennaio.

L’atleta toscana sarà in gara nel fioretto femminile assieme alla salernitana Giorgia Memoli e alla comense Arianna Proietti. Una grande soddisfazione per la Ciampalini, allieva del maestro Marco Vannini presso le Fiamme Oro Livorno.

Sarà riserva in Italia per il fioretto maschile, invece, Giulio Lombardi del Fides Livorno. L’allievo del maestro Giuseppe Pierucci è il “quarto uomo” nella convocazione dei fiorettisti che vede titolari il laziale Federico Colamarco, il pugliese Francesco Pio Iandolo e il siciliano Federico Pistorio.

Il programma prevede per venerdì 24 gennaio lo svolgimento delle gare di tutte e sei le specialità, ma riservate agli under17. Sabato invece in pedana si affronteranno gli under20 mentre domenica 26 gennaio si concluderà con le gare a squadre miste per armi.