Sei decessi per Covid, 127 nuovi casi in provincia

Sei persone sono decedute a causa del virus in provincia di Livorno nelle ultime ore. Si contano anche 127 nuovi casi che portano il totale a 5177

LIVORNO — Sei decessi nella ultime ore a causa del Covid in provincia di Livorno. Sono quelli di un uomo di 82 anni, uomo di 102 anni, donna di 69 anni, donna di 93 anni, uomo di 72 anni e donna di 98 anni

In provincia si contano 127 nuovi casi per un totale contagi, da inizio emergenza, di 5177.

In Toscana sono 1932 i casi positivi in più rispetto a ieri ( età media 46 anni ) con 37 decessi ( età media 84 anni ).

I guariti crescono del 4,3% e raggiungono quota 21.198 (29,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.275.580, 15.786 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono oggi 48.916, +2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.909 (35 in più rispetto a ieri), di cui 256 in terapia intensiva (10 in più).

Tornando alla provincia di Livorno, da sottolineare ancora i numeri alti del capoluogo ( 97 nuovi casi ). Ecco il dettaglio nei Comuni.

LIVORNO: 116 casi

Collesalvetti 19, Livorno 97;

VALLI ETRUSCHE: 10 casi

Bibbona 2, Campiglia Marittima 1, Castellina Marittima 1, Cecina 3, Piombino 1, Rosignano Marittimo 3

All’ospedale di Livorno 106 i ricoverati, di cui 13 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 19 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.