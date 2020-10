Tre milioni per il recupero di Forte San Pietro

Al Forte San Pietro-Vecchi Macelli è previsto un nuovo polo tecnologico e incubatore di impresa. Pubblicato il bando per la progettazione

LIVORNO — Il Comune ha pubblicato un bando volto a individuare il progettista dell'intervento di recupero del Forte san Pietro-Vecchi Macelli, con scadenza al 3 novembre. Più in dettaglio, la procedura riguarda l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, finalizzati alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per il recupero di due edifici che ospiteranno il nuovo Polo Urbano per l'Innovazione della Città di Livorno (Polo tecnologico e incubatore di impresa).

“Si tratta di una importante operazione – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico e all’Innovazione Gianfranco Simoncini - finanziata nell'ambito dell'Accordo di Programma siglato nel 2019 tra Comune di Livorno e Regione Toscana, per un totale di 5 milioni di euro, di cui 3 milioni destinati alla riqualificazione dell'area del Forte San Pietro e 2 milioni per contributi alle imprese livornesi attraverso i 2 bandi regionali “Protocolli di Insediamento” e “Voucher per la microinnovazione e per le industrie creative”.

“Mi preme sottolineare – ha aggiunto Simoncini - che, dopo il blocco dovuto al lockdown, si dà avvio non solo al recupero di una antica area di grande interesse per la città, ma in prospettiva anche alla creazione una cerniera di collegamento città-porto: un piano che inseriremo tra le nostre proposte per il Recovery Fund. Sarà un intervento di valorizzazione e riqualificazione dell’intera città, specie se visto in collegamento con il futuro spostamento del Rivellino progettato da Asa, che ha posto il progetto nel piano aggiuntivo che con le altre realtà dell’Ato sta presentando al Governo”.

“Questa nostra idea di riqualificazione di edifici e di un’intera area cittadina attraverso la creazione di un polo tecnologico, in collegamento con l’operazione green di Asa – ha concluso l’assessore - è appunto una delle questioni che vorremmo inserire con maggiore forza nel Recovery Fund, che ha tra le sue linee guida l’innovazione e i miglioramenti in termini di sostenibilità ambientale”.

nell'ambito dell'Accordo di Programma è prevista anche l'individuazione di un Soggetto Animatore del Polo tecnologico. L'Amministrazione comunale ha pubblicato, durante l'estate, il bando di gara che è rimasto aperto fino al 24 agosto 2020 e l'apposita Commissione di gara sta ultimando la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute.