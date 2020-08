Via Firenze, lavori di sfalcio e pulizia

Lavori tesi a prevenire il rischio idraulico e idrogeologico del reticolo minore e urbano effettuati da Consorzio di Bonifica Toscana Costa

LIVORNO — Il Consorzio di Bonifica Toscana Costa ha avviato i lavori di sfalcio e di pulizia delle fossette stradali di via Firenze in direzione Pisa e tra le due corsie, in prossimità del sottopasso ferroviario Pisa/Livorno.

"Si tratta di lavori tesi a prevenire il rischio idraulico e idrogeologico del reticolo minore e urbano, previsti dalla convenzione che il Consorzio ha stipulato nell’aprile scorso con il Comune di Livorno", ha spiegato l'Amministrazione.