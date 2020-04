Nelle Rsa della Toscana nord ovest 264 positivi

Effettuati nelle residenze per anziani dell'Asl Toscana Nord ovest 1.567 tamponi di questi sono risultati positivi 264 tra anziani e operatori

LUCCA — Gli esami a tappeto effettuati nelle residenze sanitarie assistite, ordinati dalla Regione Toscana, hanno portato in quattro giorni (dal 29 Marzo al primo Aprile) a individuare 264 contagiati da Covid-19, 211 tra gli anziani ospiti e 53 tra gli operatori solo nell'Asl Toscana nord ovest, che comprende le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno.

Complessivamente in tutta la Toscana sono stati eseguiti fino a ieri 3.028 tamponi sugli ospiti e 1.845 tra il personale delle strutture per un totale di 4.873 esami. Altri sono stati programmati e altri sono in corso nella giornata di oggi.

ASL TOSCANA NORD OVEST

Complessivamente sono stati effettuati 1.567 tamponi, 1.105 sugli ospiti e 462 sugli operatori.

Positivi 264: 211 ospiti e 53 operatori.

Queste le Rsa dove si sono registrati casi nei giorni scorsi:

Provincia di Livorno (13 positivi - 3 decessi)

Rsa di Piombino - 5 casi positivi (2 decessi)

Provincia di Pisa (8 casi - 1 decesso)

Rsa Pontedera - 8 casi positivi (1 decesso)

Provincia di Lucca (74 positivi - 1 decesso)

Rsa Gallicano - 25 positivi (1 decesso)

Rsa Lucca - 2 positivi, tra i quali 1 degente e 1 operatore

Rsa Versilia - 47 positivi (divisi in 5 Rsa)

Provincia di Massa Carrara (85 positivi - 6 decessi)

Rsa Lunigiana (Fivizzano Pontremoli e Bagnone) - 67 positivi (39 anziani e 28 operatori)

Rsa Pontremoli - 10 casi, 4 operatori 6 anziani (6 decessi)

Rsa Carrara - 18 positivi, 2 operatori, 16 anziani