Micillo, Ricciardi e Berti a Livorno

Sopralluogo del sottosegretario all’Ambiente Micillo e dei deputati toscani Ricciardi (M5S) e Berti (M5S) nei SIN di Livorno e Piombino

LIVORNO — “Insieme al sottosegretario Salvatore Micillo e la candidata sindaco a Livorno Stella Sorgente - spiega l'onorevole Riccardo Ricciardi - abbiamo fatto un passaggio all'ingresso della raffineria Eni che insiste sui comuni di Livorno e di Collesalvetti per farci illustrare quale sia il punto della situazione riguardo alla bonifica che deve essere fatta sul SIN di Livorno.

Il sottosegretario ha parlato del Decreto Terra Mia che dovrebbe arrivare la prossima settimana in Consiglio dei Ministri e questo sicuramente è un elemento decisivo per poter finalmente fare questo processo di bonifica di cui il nostro paese ha bisogno”.

Dal 2014 la perimetrazione del S.I.N. di Livorno comprende 199 ettari,

con il 100% delle aree, sia per i terreni che per le acque di falda, che

sono state caratterizzate e che presentano un progetto di bonifica in

corso di valutazione. “Per il finanziamento degli interventi de SIN di

Livorno, il ministero ha stanziato ulteriori 1.777.000 euro, oltre agli

altri finanziamenti - ha spiegato il sottosegretario Micillo che ha

aggiunto - nell’ambito delle nostre competenze, siamo fortemente

impegnati ad accelerare i procedimenti avviati, sollecitando la Regione

Toscana ad individuare i soggetti responsabili dell’inquinamento.

Parallelamente continuiamo ad ascoltare e gestire le segnalazioni

provenienti dalla cittadinanza, che soffre sulla propria pelle gli

effetti delle attività industriali succedutesi a partire dagli inizi del

secolo scorso”.

Sempre Ricciardi spiega poi come insieme al sottosegretario Micillo

abbiano incontrato un comitato di cittadini esasperati dalla situazione

legata alla “discarica e al trattamento e lavorazione rifiuti RA.RI, i

quali ci hanno lasciato alcune istanze che ovviamente abbiamo preso in

carico”.