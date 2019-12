Interporto, RFI tratta per entrare nella società

L'amministratore delegato Maurizio Gentile ha parlato di colloqui avviati per acquisire quote societarie dell'infrastruttura di Guasticce

LIVORNO — In occasione della firma con la Regione Toscana dell'intesa per il finanziamento della progettazione dei nuovi collegamenti ferroviari a Livorno, l'amministratore delegato e direttore di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile ha parlato di colloqui avviati per l'acquisizione da parte di RFI di quote societarie dell'Interporto "Amerigo Vespucci" di Livorno. "Stiamo interloquendo con l'Interporto Vespucci di Guasticce per entrare nella compagine societaria", ha detto Gentile a margine della firma.

Un ingresso, quello di RFI, che apre un orizzonte di ulteriore sviluppo per l'infrastruttura livornese. Riferendosi ai progetti presentati, Gentile ha poi detto: "Questa presenza ferroviaria, potenziata con questo progetto, consetirà oggettivamente una nostra presenza operativa in questo interporto tramite la nostra società Terminali Italia".